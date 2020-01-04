شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يقود حملة لمراقبة الأغذية ويغلق مصنعين لمنتجات الألبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجمعة، حملة على المنشآت الغذائية بمدينة صان الحجر رافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومدير الإدارة الصحية، ومفتشي الأغذية بصان الحجر، وتبين أثناء المرور وجود مصنعين لمنتجات الألبان بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، واحدهما يعمل دون ترخيص.

ووجه وكيل الوزارة بمخاطبة الجهات المختصة على الفور لغلق المصنعين لوجود خطر داهم على الصحة العامة، كما تم إعدام طن، ١٠٠ كيلو جرام ملح طعام لوجود تغير في خواصه الطبيعية، كما تم ضبط ١٠ طن ملح لتحجره وسوء تخزينه، بالإضافة إلى سحب ٣ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الصحية الرقابية بالمديرية على جميع المنشآت بالمحافظة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.