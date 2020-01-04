شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: لن نسمح بالخروج عن «خط الاعتدال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في مديرية أوقاف الإسكندرية، إن المحافظة تشهد حراكاً دعوياً كبيراً بمختلف الإدارات الفرعية الحادية عشرة من خلال إطلاق أمسيات دينية وندوات تثقيفية وتوعوية بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة الخدمية في الإسكندرية.

وأوضح أنه تنفيذا لهذه السياسة توجهت قافلة دعوية كبيرة إلى إدارة وسط بحضور كل من الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف بالاسكندرية وعبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير المتابعة ومديرى الادارات الفرعية ومفتشي المتابعة.

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وأشار عبدالبصير إلى أن معرفة الله عز وجل جَلَا نورها كل ظلمة وكشف سرورها كل غمة فإن من عرف الله عز وجل احبه ولا بد ومن احبه انقطعت عن قلبه الهموم والغموم والاحزان واقبلت اليه وفود التهانى والبشائر من كل جانب فإنه لا حزن مع الله ولهذا قال الحق سبحانه وتعالى حكاية عن صفيه وخليله صلى الله عليه وسلم انه قال لصاحبه ابى بكر رضى الله عنه «لا تحزن ان الله معنا» فلا حزن مع الله ابداً غير ان العبدإذا اخطأته اسباب تحصيل المعية الخاصة فلم يكن معه ربه بنصره وتأييده حل الحزن بساحته ونزلت سحائب الاتراح بواديه فإذا آب أُخِذا بيده وصرف عنه وكشف ما به.

وعن المنظومة الدعوية في الاسكندرية اكد مدير الدعوة ان الامور مستقرة وان الائمة ملتزمون التزاماً تاماً بتعليمات الوزارة من حيث الالتزام بموضوع خطبة الجمعة ومقدار الوقت والزى الأزهرى.

وشدد على أن المديرية لن تتهاون مع أي أحد يخالف تعليمات الوزارة أو يخرج عن اطار المنهج الوسطى والفكر المعتدل فالخروج عن خط الاعتدال غير مسموح به على الاطلاق ونواحه التشدد والتطرف بدورات تأهيلية للوعاظ والأئمة.