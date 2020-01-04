شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف ومعايير مسابقة التعليم العالى للجامعات صديقة البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول مسابقة الجامعة صديقة البيئة والتى تنظمها وزارة التعليم العالى بالتعاون مع وزارة البيئة تحت قيادة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة .

وتدور أهداف مسابقة الجامعة صديقة البيئة حول عدد من النقاط الهامة، حيث تهدف إلى المساهمة فى نشر ثقافة الاستدامة فى الجامعات المصرية، وتعزيز التغيير الاجتماعى الذى تقوده الجامعات فيما يتعلق بأهداف الاستدامة، والإسهام فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة مصر على التزاماتها نحو القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية، والمساهمة فى رفع التصنيف الدولى للجامعات والإسهام فى جعل المبانى الجامعية صديقة للبيئة.

وتتضمن المسابقة عددًا من المعايير، وهى: مبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة، والأنظمة التعليمية، التعليم والبحث العلمي، والبنية التحتية للجامعة، والطاقة والتبدل المناخى، وإدارة المخلفات والمياه، وجودة البيئة، بالإضافة إلى معيار توافق الاستدامة مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية.

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ومن المقرر إطلاق المسابقة قريبًا عقب إعداد الدليل الإرشادى لمعايير التصنيف المستدام للجامعات المصرية.

وعلى جانب آخر، كان وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار استعرض خطة الوزارة حول جاهزية المستشفيات الجامعية والتى تدور حول التأكيد على توافر فرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وتأمين وتدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، بجانب رفع درجة الاستعداد بلجنة إدارة الأزمات والكوارث الطارئة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

كما جرى التأكيد على مديرى المستشفيات الجامعية، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات المختلفة، وتنظيم الإجازات والراحات للفريق الطبى بكل مستشفى، مع التأكيد على ضرورة توفير العدد اللازم لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، كما تم توجيه مديرى المستشفيات الجامعية بتجهيز فريق طبى متنقل من التخصصات الطبية المختلفة لتقديم الدعم الميدانى فى موقع الأحداث، بجانب رفع درجة الاستعداد بإدارات التموين الطبى بالمستشفيات.