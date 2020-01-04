شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يزوران كنيسة السمائيين للتهنئة بالعام الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يرافقه اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعدد من أئمة وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، بزيارة إلى كنيسة السمائيين بمدينة شرم الشيخ للتهنئة بقدوم العام الميلادى المجيد، وذلك فى إطار إبراز سماحة الأديان، وعظمة التعايش السلمى بين أشقاء الوطن، وترسيخ هذا الأنموذج المصرى فى تحقيق المواطنة المتكافئة بين أبنائه جميعا.

وأكد وزير الأوقاف خلال التهنئة أنه لا يوجد دين سماوى متشدد أو متطرف، وإنما يأتى التشدد والتطرف من بعض أتباع الديانات الذين يحاولون توظيف الدين لخدمة أغراض ومصالح وأهداف لا علاقة لها بسماحة الأديان، وأرض مصر حاضنة للديانات والحضارات، وبفضل الله تعالى قامت وزارة الأوقاف بإصدار كتاب حماية دور العبادة الذى صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك لإظهار الصورة الحقيقية للإسلام، ونشر الفكر الوسطى المستنير.

جدير بالذكر أنه فى إطار التسامح المشترك قد أهدى نيافة البابا أبوللو أسقف شرم الشيخ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إصدارًا من إصدارات الكنسية، تعبيرا وتقديرا عن سعادته وحفاوته بزيارة الوزير للكنيسة ولجهود معاليه فى نشر الفكر الوسطى المستنير كما أهدى إصدارًا مماثلًا للمحافظ جنوب سيناء.













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