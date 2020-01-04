شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 4/1/2020 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربى اليوم الجمعة، ففى مصر، يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس ﺑﺎرد ﻧﻬﺎرًا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، يصل ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، كما تتكاثر اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة واﻟﺮﻋﺪﻳﺔ ﻋﻠى اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ.



حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن ﺗﻨﺸﻂ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻪ اﻟﻐﺮﺑﻴﻪ ﻋﻠﻲ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ، وﺗﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼحة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠى اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 14 درجة والصغرى 9 درجة، والإسكندرية العظمى 14 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 12 درجة والصغرى 8 درجة، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 6 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجة، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجة، سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى صفر درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها بـ 6-8 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً إلى شديدة البرودة فى مُختلف المناطق وضبابياً فوق قمم جبال الجنوب.

وتكون الفرصة مهيأة خلال ساعات النهار لهطول زخات متفرقة من الأمطار فى شمال ووسط المملكة.

Advertisements

وتدريجياً خلال ساعات العصر، تعبر البلاد جبهة هوائية باردة تعمل على انتظام هطول والتى تكون غزيرة أحياناً فى شمال ووسط المملكة تمتد لاحقاً الى أجزاء من المنطقة الوسطى.

وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار والاتربة خاصة فى جنوب وشرق المملكة، تعمل على تدنى فى مدى الرؤية الأفقية .

وفى خليج العقبة: - الرياح: غربية معتدلة الى نشطة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وغائماً وماطراً بشكل عام فى أجزاء من شمال ووسط المملكة وبعض المرتفعات الجبلية الجنوبية، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ومترافقة بتساقُط زخات من البَرَد فى بعض المناطق.

ويُحتمل هطول زخات خفيفة من الثلوج فوق قمم مرتفعات الشراه والطفيلة مع ساعات الليل المتاخرة فى حال تواجد هطولات على هذه المرتفعات.

ويُتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار ببعض المناطق.

الطقس فى فلسطين

تتأثر البلاد بمنخفض جوى ورياح باردة جداً، وتهطل الأمطار فى المناطق الشمالية ثم تنتشر تدريجياً الى معظم المناطق وتكون مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية، وتكون الأجواء باردة جداً فى ساعات الليل مع تساقط الأمطار والبرد، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.