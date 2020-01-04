شكرا لقرائتكم خبر عن سحل وضرب.. واقعة تنمر جديدة داخل مدرسة ثانوى بالإسماعيلية "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة تنمر جديدة داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، التقط أحد الطلاب واقعة سحل وضرب لأحد زملائه على يد عدد كبير من الطلاب في فناء المدرسة فى ظل غياب تام للمدرسين والإداريين المختصين فى المراقبة على الطلاب وحمايتهم من تلك المواقف.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، واقعة سحل لأحد الطلاب داخل فناء مدرسة، حيث يقوم عدد كبير من الطلاب بضربه وسحله من رجل ومحاولة تعريته من ملابسه ووضع خرطوم مياه داخل ملابسه، وسط ذهول كبير من الطالب المسحول، لعدم تدخل أحد لإنقاذه.

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وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وسط حالة من الغضب، ومطالبة القائمين على المدرسة بمعاقبة هؤلاء الطلاب وفتح تحقيق شامل يضم المدرسين المسئولين على مراقبة تلك الطلاب الذين حولوا فناء المدرسة لساحة تنمر كبير.

وعلق الكثير من متداولي تويتر، على مقطع الفيديو، وكشف آخرون عن اسم المدرسة التي حدثت فيها الواقعة، مطالبين بتحويل الفيديو لقضية كبيرة من أجل عدم تكرار تلك الواقعة مرة آخرى والحد من ظاهرة التنمر التى تنتشر بشكل كبير داخل المدارس.





وفى سياق أخر أطلقت مدرسة السلام المتطورة بأسيوط مبادرة "لا للتنمر" تحت شعار" اصنع الفرق .. وانبذ الإساءة" برعاية صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وبحضور عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وبمشاركة مؤنس منير مدير المدرسة الذى أكد علي أن الاهتمام يجب ألا يقتصر علي عملية التعليم فقط وإنما يجب التركيز علي بناء الشخصية لإخراج مواطن سوي قادر علي التعايش في أى ظرف ونبذ أي ظاهرة قد تمثل خطراً علي الطلاب ولم تستهدف المبادرة الطلاب فحسب بل شملت أولياء الأمور والمعلمين حتي تكتمل الدائرة للقضاء علي هذه الظاهرة.