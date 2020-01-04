شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة شهب الرباعيات تمطر سماء مصر والوطن العربى اليوم بـ100 شهاب بالساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل شهب الرباعيات ذروة تساقطها بسماء مصر والمنطقة العربية خلال الساعات قبل شروق شمس السبت 4 يناير فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد خاصة، حيث كشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه من المعروف أن زخات الشهب السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس خلال البقايا الغبارية المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، وتصطدم بأعلى الغلاف الجوى للأرض وتحترق وتظهر لنا كشريط من الضوء.

وتابع التقرير: ومن خلال تحديد سرعة واتجاه تلك الشهب يمكن عمل مسار لتلك البقايا الغبارية عبر النظام الشمسى وتحديد مصدرها وفى حالة شهب الرباعيات فإن مصدرها المذنب 2003EH1 المكتشف فى العام 2003.

وأوضح التقرير: تنشط شهب الرباعيات سنوياً من الأول إلى الخامس من يناير وهذه السنة سيكون القمر فى طور التربيع الأول بالتزامن مع ذروتها، ولكنه سوف يغرب بعد فترة وجيزة من منتصف الليل ما يترك السماء مظلمة لعرض الشهب .

Advertisements

وبشكل عام تتساقط شهب الرباعيات بمعدل يصل إلى 40 شهابًا فى الساعة عند ذروتها ولكن يتوقع أن تقدم هذه السنة عرضًا استثنائيًا بحوالى 100 شهاب فى الساعة بالنسبة للقاطنين فى النصف الشرقى من الكرة الأرضية.

ولرصد الشهب يجب أن يكون ذلك من موقع مظلم بعد منتصف الليل، حيث ستبدو الشهب تندفع ظاهريا من أمام مجموعة نجوم العواء ولكن يمكن أن تظهر من أى مكان فى قبة السماء.

وكانت سماء مصر والوطن العربى شهدت مؤخرا السبت 21 ديسمبر الماضى وإلى ما قبل شروق شمس الأحد 22 ديسمبر الماضى وصول زخة شهب الدبيات لذروة نشاطها بالتزامن مع الانقلاب الشتوى وهى آخر زخات الشهب هذه السنة 2019.