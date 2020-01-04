شكرا لقرائتكم خبر عن شغل المنصب لمدة عام والإقرار الإلكترونى آخر قرارات رئيس الضرائب المتهم بالرشوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على، عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا، وفقًا لبيان رسمى صادر مساء أمس الجمعة.

وكان آخر قرارات عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تتعلق بموسم الإقرارات الضريبية لعام 2019/2020 الذى بدأ فى 1 يناير 2020، وينتهى 31 مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين، وفى 30 أبريل التالى (الأشخاص الاعتبارية)، والزام جميع الأشخاص الاعتبارية ستقوم خلال هذا الموسم بتقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيًا.

وشغل عبد العظيم حسين، منصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لمدة عام، خلفا لـ عماد سامى، وذلك منذ يوم 13 ديسمبر 2018 ولمدة عام، وتم التجديد له خلال الفترة الماضية لمدة عام آخر.

Advertisements

وكان عبد العظيم حسين يشغل منصب رئيسًا لمركز كبار الممولين، قبل منصب رئيس مصلحة الضرائب.

وخلال شهر نوفمبر الماضى، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا رقم ( 770 ) لسنة 2019 بتجديد ندب عبد العظيم حسين عبد العظيم، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفى العالية بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية بالمستوى الوظيفى الممتازة، وذلك اعتباراً من 13/12/2019 ولمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهما أقرب.

جدير بالذكر أنه تم انتداب عبد العظيم حسين لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى 13/12/2018 حيث يمتلك عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب خبرات تمتد لأكثر من ثلاثين عاما، حيث شغل العديد من المناصب داخل مصلحة الضرائب كان آخرها رئاسة مركز كبار الممولين، وعمل كمدير عام فحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وكذلك تم تكليفه فى وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية، ثم تم تعيينه رئيسا للإدارة المركزية لنماذج الخصم، والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بقطاع التحصيل، وتم ندبه عام 2017 بوظيفة رئيس مركز كبار الممولين.