أخبار × 24 ساعة.. القوى العاملة توفر 12 ألفًا و340 فرصة عمل بـ53 شركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

صرف 1.2مليون جنيه منحة المولد النبوى لـ 2593 عمالة غير منتظمة فى بورسعيد صور.. وزير التعليم العالى: جامعة الجلالة ستكون رائدة محليا وإقليميا ودوليا القوى العاملة تعلن توفير 12 ألفا و340 فرصة عمل فى 53 شركة.. تعرف عليها الصحة: استخدام أحدث وحدة لتشخيص الأورام بمستشفى الأقصر العام التعليم: الاختبار النفسى للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة متطلب أساسى للتعيين Advertisements فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بمحافظات الوجه القبلى وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يناقشان إنشاءات مسجد التجلى.. صور التعليم العالى: قرارات جمهورية بتعيين عمداء بجامعات القاهرة وبنها وبنى سويف السكة الحديد: تصنيع 140 عربة بضائع لنقل الحاويات من الموانئ بالقطارات مركز الأزهر العالمى للفتوى يعيد نشر فيديو للتوعية بمخاطر التحرش سحر القاهرة الفاطمية ليلا من باب زويلة لباب الفتوح مرورًا بالحسين والغورية

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