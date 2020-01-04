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القبض على رئيس مصلحة الضرائب فى قضية رشوة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الرقابة الإدارية القبض على رئيس مصلحة الضرائب، وآخرين

وكان نواب بالبرلمان قد أكدوا أن رئيس مصلحة الضرائب ألقي القبض عليه في قضايا فساد، ومعه شخصين آخرين في القضايا ذاتها، مشيرين إلى أن المرحلة الحالية تشهد مكافحة جدية للفساد، وتعامل فوريى مع كل خلل فردى يظهر فى الجهاز الإدارى للدولة.

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النائب محمود بدر، كتب في تغريدة عبر تويتر: "الرقابة الإدارية قبضت من شوية علي صيد ثمين "رئيس مصلحة الضرائب". بجد ربنا يكون في عون بلدنا ورئيسها، إيد بتبني مشاريع، وإيد شايلة السلاح عشان تحارب الإرهاب في الداخل وتصد العدوان في الخارج، وإيد كمان عشان تكنس الفساد، وتلاقي مأجور قاعد في قطر اوتركيا ومأجور وراه يقولك السيسي عمل إيه".


تغريدة النائب محمود بدر

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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