شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على رئيس مصلحة الضرائب فى قضية رشوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الرقابة الإدارية القبض على رئيس مصلحة الضرائب، وآخرين

وكان نواب بالبرلمان قد أكدوا أن رئيس مصلحة الضرائب ألقي القبض عليه في قضايا فساد، ومعه شخصين آخرين في القضايا ذاتها، مشيرين إلى أن المرحلة الحالية تشهد مكافحة جدية للفساد، وتعامل فوريى مع كل خلل فردى يظهر فى الجهاز الإدارى للدولة.

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النائب محمود بدر، كتب في تغريدة عبر تويتر: "الرقابة الإدارية قبضت من شوية علي صيد ثمين "رئيس مصلحة الضرائب". بجد ربنا يكون في عون بلدنا ورئيسها، إيد بتبني مشاريع، وإيد شايلة السلاح عشان تحارب الإرهاب في الداخل وتصد العدوان في الخارج، وإيد كمان عشان تكنس الفساد، وتلاقي مأجور قاعد في قطر اوتركيا ومأجور وراه يقولك السيسي عمل إيه".