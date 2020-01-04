محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: سُمع دوي انفجار بمنطقة صفط اللبن بحي بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، مساء الجمعة. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار بمنطقة صفط اللبن وتصاعد أدخنة. Advertisements دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء، وتبين حدوث تسرب غاز بأسطوانة داخل منزل، نتج عنه وقوع الانفجار، وارتفاع ألسنة اللهب. حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق بعد إخلاء المنزل من قاطنيه، ونقلت سيارة إسعاف حالة اختناق إلى مستشفى بولاق الدكرور لتلقي العلاج اللازم. تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار أسطوانة غاز في صفط اللبن.. والحصيلة الأولية: حالة اختناق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.