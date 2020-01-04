النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.

وأهابت النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عنها في هذا الشأن.



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