تأجيل الامتحانات اليوم في البحيرة بسبب الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تأجيل إمتحانات اليوم السبت، بكافة المراحل التعليمية إلى يوم الخميس الموافق 9 يناير الجاري، مع الإلتزام بكافة الجداول المعتمدة كما هى وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة الطلاب. ووجه اللواء هشام امنة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار رفع حالة الطوارئ لشفط وطرد مياه الامطار والمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياه بنطاق الشوارع. كما وجه بتكثيف اعمال محطات الصرف الزراعي ومراجعة كفاءة جميع وحداتها والمرور على كافة الاعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها .​

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