​​برلمانية: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصرفات تركيا في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

حذرت البرلمانية سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، من أي تدخل عسكري تركي في ليبيا، والذي تأسس على مذكرة تفاهم غير مشروعة موقعة بين أنقرة وحكومة السراج التي تحتضن جماعات إرهابية.

وأوضحت درويش، في بيان لها، أن هذا التدخل يخالف كل المواثيق الدولية، كما يمثل انتهاكًا للمقررات الشرعية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وخرقًا للمادة الثامنة للاتفاق الموقع في الصخيرات التي لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب الشرعي على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

وأضافت وكيل اللجنة، أن جلب أردوغان الجماعات الإرهابية إلى ليبيا، يمثل خطرًا كبيرًا على الدول العربية، وأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات غير المسئولة، وستدافع عن أمنها القومي، وما يمس مصالحها الحيوية ومصالح أشقائها، بالإضافة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة هذه التهديدات والتصرفات غير المقبولة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن جموع الشعب المصري تساند القيادة السياسة والقوات المسلحة في كل الإجراءات التي تراها لمواجهة هذا الموقف، وخاصة لما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري والمنطقة العربية.​