"سياحة الوفد": التدخل التركي في ليبيا خرق صريح للمعاهدات والاتفاقيات الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

استنكرت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، قرار البرلمان التركي بالموافقة على مشروع قانون لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مشيرة إلى أن أردوغان يريد بسط نفوذه في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأكدت رئيس سياحة الوفد، أن قرار البرلمان التركي يعد خرقًا صريحًا لكافة المعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية التي نصت على عدم تدخل دول في شئون الأخرى.

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وأكدت رمزي، في بيان لها، أن الدول العربية وفي مقدمتهم مصر لن تصمت على هذا القرار، مشيدة بالإدانة العاجلة التي وجهتها "القاهرة"، وإعلانها دعمها الكامل لليبيا والوقوف بجانبها، لافتة إلى أن القرار التركي سيكون له عواقب وخيمة على رأس أردوغان، ولن ينجح في الاستحواذ على شبر واحد من الأراضي الليبية.

وأشادت رمزي، باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم ليبيا بكافة الإمكانيات، فضلًا عن دعوة جامعة الدول العربية لعقد اجتماع عاجل لمناقشة الأزمة، والسعي لتشكيل كيان عربي قادر على مواجهة تلك التجاوزات التي تصدر من الرئيس التركي في حق الدول العربية.

وأضافت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن تدخل أردوغان السافر في ليبيا لن ينجح، وأن مخططه في تفتيت وحدة الدولة الليبية الشقيقة، ونهب ثرواتها وخيراتها لصالح الأطماع التركية في النهاية سيكون مصيره الفشل والهلاك.