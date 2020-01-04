مصر | عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر، إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله أمس الخميس، في قضية رشوة، وجارِ التحقيق معه.. وسنوافيكم بالتفاصيل. اقرأ أيضًا: أحد منقذي "فتاة المنصورة" من التحرش يروي لـ"الخليج 365" التفاصيل الكاملة للواقعة (فيديو) قال أحد الشباب من منقذي فتاة التحرش الجماعي في المنصورة، ويدعى سلامة أحمد سلامة هيكل، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، إن مشهد التحرش الجماعي ظهر فجأة واحتشد الشباب في مشهد مسيء للفتك بالفتاتين والتعدي عليهما بالتحرش اللفظي ومحاولات لملامسة جسدهما واصفا إياهم بـ "الزومبي الذي يبحث عن فريسته لأكثر من ساعتين".. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

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