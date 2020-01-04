شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيق مع رئيس مصلحة الضرائب و3 آخرين بتهمة الرشوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت مصادر قضائية إن رئيس مصلحة الضرائب و٣ محاسبين متهمين معه فى قضية رشوة وصلوا منذ قليل فى سيارة الترحيلات إلى مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس لبدء التحقيق معهم فى الاتهامات المنسوبه لهم. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد القبض على عبدالعظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة امن الدولة العليا.كما ألقت القبض على ٣ متهمين آخرين فى نفس القضية.

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