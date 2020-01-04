شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيس مصلحة الضرائب متلبسا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.

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وكانت مصادر مطلعة أكدت أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا، فجر الجمعة، على عبدالعظيم حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حيث يجرى التحقيق معه بشأن مخالفات لم تكشف عنها المصادر.

وأكدت مصادر بارزة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب أنباء القبض على عبدالعظيم حسين، وأشارت إلى تكليف نائبه رضا عبدالقادر، بتسيير أعمال المصلحة.

يذكر أن رئيس مصلحة الضرائب المصرية تم التجديد له مؤخرا لفترة جديدة في موقعه.