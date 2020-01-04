شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. امتحانات الصف السادس الابتدائى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غدا بالقاهرة امتحانات الفصل الدراسى الأول، للصف السادس الابتدائى، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين يوم الخميس 16 يناير ولمدة 6 أيام، والإعدادية المهنية الخميس 9 يناير والنقل الإعدادى الخميس 9 يناير كذلك تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات النقل للثانوى العام والرياضى والفنى وما يعادله يوم السبت 11 يناير وتستمر لمدة 11 يوم.

وفى السياق أكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه اجتمع بمديرى العموم والموجهين وجميع المسئولين بالمديرية لمناقشة وضع الامتحانات وتعليمات وضع الامتحان ومواصفاته، ونوعية الأسئلة، مشيرا إلى أنه يتم الالتزام بالمواصفات التى يتم وضعها من خلال المركز القومى للامتحانات.

وأضاف مدير مديرية تعليم القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن طباعة الأسئلة تتم بكل إدارة على حدة فى المطبعة الخاصة بها، ويوجد بكل إدارة كنترول خاص به، أما امتحانات النقل يتم وضعها مركزى وتكون موحدة على مستوى المحافظة.

وأشار عطية إلى أنه تم التوجيه على أن تكون امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع لصفوف النقل وفقا لظروف كل إدارة تعليمية.

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وأكد عطية، على عدم عقد امتحانات فى أيام الاثنين 6 يناير، والثلاثاء 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد وكذلك أيضا يوم الأربعاء 8 يناير والاثنين 20 يناير بمناسبة عيد الغطاس.

وأوضح محمد عبد التواب، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، أنه سيتم عمل الامتحان خاص بكل حالة فى امتحانات الدمج بالمدرسة، سمعى بصرى وشرح إجراءات ومواصفات امتحانات الدمج بجميع المراحل الدراسية ابتدائى، إعدادى ثانوى، والأنواع الخمس من حركى، ذهنى، بصرى، والتى تختلف عن امتحانات مدارس المحافظة على البصر.

يذكر أن الامتحانات فى القاهرة بدأت 29 ديسمبر الماضى ، كما تم اجراء امتحان المستوى الرفيع لصفوف الإعدادى بالقاهرة يومى 22 و23 ديسمبر الماضى.