شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يقرر تأجيل امتحانات نصف العام بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة تأجيل امتحانات نصف العام التى تجرى غدا السبت إلى يوم الخميس الموافق 9 يناير2020 مع الالتزام بكافة الجداول المعتمدة كما هى وذلك نظرا لسوء الحالة الجوية وهطول الامطار الغزيرة على كافة انحاء المحافظة كما قرر محافظ البحيرة تأجيل امتحانات المعاهد الأزهرية الاعدادية التى تجرى غدا السبت الى يوم الاربعاء 8 يناير الجارى و تأجيل امتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية التى تجرى غدا السبت إلى يوم 12 يناير الجارى، وكانت محافظة البحيرة قد شهدت حالة من الطقس السيئ و هطول أمطار كثيفة على معظم المدن والمراكز بالاضافة الى انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية .

وأدى سوء حالة الطقس وهطول الامطار بغزارة إلى توقف الحركة التجارية بالمدن وتحول عدد كبير من الشوارع والميادين الى مايشبه البرك والمستنقعات فيما كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية من جهودها لمواجهة أثار هطول الامطار وسحب تراكمات المياه من الشوارع .

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ووجه اللواء هشام امنة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار رفع حالة الطوارئ لشفط وطرد مياه الامطار والمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياه بنطاق الشوارع.

كما وجه بتكثيف اعمال محطات الصرف الزراعي ومراجعة كفاءة جميع وحداتها والمرور على كافة الاعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها .