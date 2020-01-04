شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الرقابة الإدارية تعلن ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكيدا لما نشرته ”الخليج 365” عن القبض على رئيس مصلحة الضرائب المصرية متلبسا بالرشوة، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا قبل قليل، قالت فيه إنها ضبطت رئيس المصلحة وآخرين، في قضية رشوة.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية فى بيانها، أنه تم ضبط، عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا، عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته؛ وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.

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وكان نواب بالبرلمان قد أكدوا أن رئيس مصلحة الضرائب ألقي القبض عليه في قضايا فساد، ومعه شخصين آخرين في القضايا ذاتها، مشيرين إلى أن المرحلة الحالية تشهد مكافحة جدية للفساد، وتعامل فوريى مع كل خلل فردى يظهر فى الجهاز الإدارى للدولة.

النائب كتب في تغريدة عبر تويتر: "الرقابة الإدارية قبضت من شوية علي صيد ثمين "رئيس مصلحة الضرائب". بجد ربنا يكون في عون بلدنا ورئيسها، إيد بتبني مشاري، وإيد شايلة السلاح عشان تحارب الإرهاب في الداخل وتصد العدوان في الخارج، وإيد كمان عشان تكنس الفساد، وتلاقي مأجور قاعد في قطر اوتركيا ومأجور وراه يقولك السيسي عمل إيه".