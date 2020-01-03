شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد السبت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال اجتماع الدورة الـ64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والمؤتمر الدولي بعنوان «المبادرات الشبابية وعلاقتها بدحر الإرهاب» خلال الفترة من 4 يناير حتى 6 يناير 2020.

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وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأنه من المقرر أن تعقد أعمال الدورة الـ64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمقر الأمانة العامة بحضور الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بالإضافة إلى عدد من الخبراء أعضاء اللجان الفنية للمجلس.

وأوضحت السفيرة أن جدول أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يتضمن العديد من الموضوعات المهمة التي تمس الشباب العربي، وفي مقدمتها تحديث السياسة العربية للشباب، وإطلاق حملة تمكين الشباب، ومذكرة تفاهم بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومبادرة جمهورية السودان لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية، فضلًا عن عدد من الموضوعات التي تهم الرياضيين من شبابنا العربي، وخاصة فيما يتعلق بمقترح تأسيس المعهد العربي لعلوم الرياضة والتنمية البشرية، ومشروع لائحة دورة الألعاب غير الأولمبية، ودورة الألعاب العربية الكبرى الرابعة عشرة بالجمهورية اللبنانية والخامسة عشرة بجمهورية العراق.

وأعلنت أبوغزالة أنه من المنتظر أن يقوم وزراء الشباب والرياضة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بافتتاح المؤتمر الدولي بعنوان «المبادرات الشبابية وعلاقتها بدحر الإرهاب»، والذي يهدف إلى تعزيز دور الشباب في صناعة المبادرات وربطها بتكنولوجيا المعلومات لمواجهة التطرف الفكري وتطويع إبداعات الشباب لخدمة الأمن العربي وبمشاركة منظمات المجتمع المدني في استثمار مبادرات الشباب.