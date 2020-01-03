شكرا لقرائتكم خبر عن عصام بدر رئيسًا لقطاع شرق وسهير شمس الدين للإدارية بـ«الشرب والصرف» بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر المهندس محمد عبدالحميد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، العضو المنتدب، الجمعة، قرارا بتكليف المحاسب عصام بدر، رئيسا لقطاع شرق بالشركة، بالاضافة إلى عمله مديرا عاما للتدريب. كما أصدر قرارا بتعيين المحاسبة سهير عبداللطيف شمس الدين، رئيسا لقطاع الشؤون الإدارية بالشركة.

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