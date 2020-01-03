شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم تصدر برنامج الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الفيوم، مساء الجمعة، بيانا صحفيا تضمن برنامج الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، سواء قداس العيد، أو استقبال الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرة الفيوم، للمهنئين صباح يوم العيد.

وبحسب البيان، فإن نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران الفيوم، يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة الفيوم، مقر المطرانية، مساء الإثنين المقبل، 6 يناير الجاري، ويستقبل في الثامنة والنصف، مساءً، محافظ الفيوم، ونائبه، ومدير أمن الفيوم، ومفتش الأمن الوطني، والقيادات الأمنية، والوفد المرافق للمحافظ، والقيادات السياسية، والحزبية، ونواب البرلمان، والضيوف، لتلقي التهنئة بالعيد.

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وأوضحت المطرانية، في بيانها، أنه يتم توجيه دعوات شخصية صادرة منها، إلى أعضاء مجلس النواب، وشيوخ الأزهر والأوقاف، والصحفيين والإعلاميين، ورؤساء المصالح والمجالس والهيئات الحكومية، ونقباء النقابات المهنية، وأمناء الأحزاب السياسية، وجمعيات المجتمع المدني، والشخصيات العامة، وتستقبلهم الكنيسة في الثامنة مساء الإثنين، بقداس العيد.

وأعلنت المطرانية أن دخول الضيوف من باب الكنيسة المطل على شارع عدلي يكن، أمام مدرسة العسيلي، وأن الحصول على الدعوات من خلال الاتصال، على الرقمين 01221018871- 01227540337 وأن الحصول على تصاريح التغطية الإعلامية من خلال الاتصال على الهاتف 01224573154.

كما أوضحت المطرانية أن مطران الفيوم يستقبل القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والأمنية، والشخصيات العامة، والضيوف، الثلاثاء المقبل، يوم العيد نفسه، في الوقت ما بين الساعة 12 ظهرا وحتى الواحدة والنصف بعد الظهر، بقاعة المناسبات الكبرى بالدير، ويستقبل المواطنين المسيحيين في الفترة من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا بنفس المكان، يوم العيد.