النائب محمود بدر: القبض على رئيس مصلحة الضرائب فى قضايا فساد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمود بدر، إن الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الضرائب المصرية. وكتب النائب في تغريدة عبر تويتر: "الرقابة الإدارية قبضت من شوية علي صيد ثمين "رئيس مصلحة الضرائب". بجد ربنا يكون في عون بلدنا ورئيسها، إيد بتبني مشاري، وإيد شايلة السلاح عشان تحارب الإرهاب في الداخل وتصد العدوان في الخارج، وإيد كمان عشان تكنس الفساد، وتلاقي مأجور قاعد في قطر اوتركيا ومأجور وراه يقولك السيسي عمل إيه".

تغريدة النائب محمود بدر

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