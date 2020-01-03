شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل تتبع قاسم سليماني قبل اغتياله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف على فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، عن خطة الأمريكان التي استخدموها لتتبع القائد العسكري الإيراني قاسم سليمانى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قبل اغتياله أمس.

وقال نائب قائد الحرس الثوري في تفاصيل جديدة نقلتها "روسيا اليوم" أن قاسم سليمانى استقل طائرة ركاب عادية اثناء عودته من سوريا إلى مطار بغداد، والتي يمكن تتبعا عبر مواقع الملاحة الجوية.

وعلى سياق متصل كشف زعيم الديمقراطيين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تستشر كبار قادة الكونجرس قبل اغتيال سليمانى، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز العربية" فى خبر عاجل منذ قليل، مشيراً إلى أن ترامب بحاجة لموافقة الكونجرس لأي تصرف طويل الأمد مع إيران.

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فيما وصفت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية اغتيال القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى بأنه قد يكون التصعيد الأكثر دراماتيكية فى صراع الشرق الأوسط منذ حرب العراق.

وقالت المجلة إن الإعلان عن اغتيال سليمانى قائد قوات القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، التى تنفذ عمليات عسكرية فى المنطقة، جاء بعد يوم من مهاجمة أنصار جماعة عراقية مدعومة من إيران لمقر السفارة الأمريكية فى بغداد، التى اعتبرت انتقاما من طهران على ضربات جوية أمريكية سابقة قتلت 25 من مقاتلى كتائب حزب الله.

وأوضحت "فورين بوليسى" أن بعض الخبراء أشاروا إلى أن ما كان حتى الآن حرب منخفضة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران قد تنفجر قريبا، وقال سيث جونز، الخبير فى التطرف فى الشرق الأوسط فى مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكى، "إننا ننتقل إلى فترة حيث هناك احتمالا قويا بتصعيد الحرب والصراع المباشر بين واشنطن وطهران"، وأضاف أن الشرق الأوسط مشتعلا بالفعل بصراعات وحركات احتجاجية واسعة، والآن فإن الأمر أصبح أسوأ بكثير.

من جانبها، دعت المملكة العربية السعودية، إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بالمنطقة، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لضمان الاستقرار، قائلة :"تابعنا الأحداث في العراق الشقيق وحذرنا سابقا من التداعيات".