"حقن نفخ ومكياج".. كواليس مداهمة مصنع مستحضرات تجميل مغشوشة بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مفتشي الصيدلة ومباحث التموين وحدة سكنية بالعجوزة، اتخذها مالكها مصنعا لتجهيز مستحضرات التجميل مجهولة المصدر.

تحريات مباحث التموين بقيادة العميد خالد أبو العلا توصلت إلى أن المصنع غير مرخص من وزارة الصحة، ولا يفتقر إلى شروط السلامة الصحية والأمن الصناعي.

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وعُثر بداخل المصنع على حقن لنفخ الشفاه والوجه، كمية من الزيوت تسخدم بعد عمليات إزالة الشعر بالليزر، وكميات كبيرة من "المكياج" جميعها مجهولة المصدر من خامات رديئة تحمل علامات تجارية مقلدة.

مفاجأة كشفت عنها التحقيقات، إذ عثر رجال الشرطة ومفتشي الصيدلة على حقائب مستحضرات تجميل تحمل أسماء مراكز تجميل شهيرة، كان القائمون على المصنع بصدد تسلميها إليها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.