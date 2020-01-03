سكرتير مساعد الوفد: حدود مصر خط أحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن الحزب صاحب أفكار واضحة، يحافظ عليها طوال تاريخه، مضيفًا: "هذه الأفكار تتعلق بمبادئ نتمسك بها ولن نتخلى عنها وسنظل متمسكين بها مهما مر الزمن بهدف تقديم الأفضل للوطن والمواطنين".

جاء ذلك خلال مؤتمر اليوم الواحد للشباب في محافظة الإسماعيلية، الذي انعقد اليوم الجمعة، تحت عنوان "صناعة الكادر السياسي.. رؤية علمية" في إطار مبادرة الوفد مع الشباب التي أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد.

وشدد "تهامي" على أن الحدود المصرية خط أحمر والاقتراب منها يجب أن يصاحبه رغبة وطنية حتى تتوقف هذه التهديدات، مشيرًا إلى أن الملف الليبي والسوداني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي بالنسبة لمصر.​