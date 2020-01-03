وزيرة التخطيط: 1.66 مليار جنيه استثمارات جديدة ضمن "حياة كريمة"



محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم الجمعة، إنه من المقرر تخصيص استثمارات بقيمة 1.66 مليار جنيه، لتنفيذ 316 مشروعًا، تستفيد منها 143 قرية في 11 محافظة تتضمن محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، المنيا، البحيرة، الوادي الجديد، مطروح، القليوبية، الدقهلية، في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة المواطنين والتخفيف من حدة الفقر في القرى الأكثر احتياجًا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضافت السعيد، أن أبرز القطاعات المقرر توجيه استثمارات لها، تتمثل في قطاع الصحة بقيمة 572.5 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 40 وحدة صحية طبقًا للنموذج النمطي للتأمين الصحي الشامل، وقطاع الصرف الصحي بنحو 392 مليون جنيه، لتوصيل الخدمة لحوالي 35 قرية في 6 محافظات تتمثل في محافظات أسيوط، أسوان، البحيرة، الوادي الجديد، سوهاج، مطروح، موضحة أنه بذلك يصل عدد القرى المخدومة إلى 80 قرية بنهاية 20/2021، حيث ترتفع نسبة التغطية إلى 56%، مقارنة بـ 9% حاليًا.

وتابعت السعيد أنه سيتم توجيه 178 مليون جنيه لتوفير خدمات الكهرباء والإنارة، من خلال تركيب أكثر من 1700 عمود كهرباء، بالإضافة إلى مد كابلات أرضية وتركيب محولات وأدوات كهربائية متنوعة، فضلًا عن تخصيص 174 مليون جنيه لقطاع الطرق والنقل، لرصف 60 طريق بأطوال 102 كم.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه سيتم تخصيص 156 مليون جنيه، لتطوير خدمات التعليم في قرى "حياة كريمة"، من خلال إنشاء وتطوير 312 فصلًا، في 22 مدرسة، تستوعب 12.5 ألف طالب، بالإضافة إلى توجيه 112 مليون جنيه، لتوفير خدمات مياه الشرب، من خلال إضافة 76 كم لشبكات المياه، وحفر 16 بئرًا جوفيًا، وإنشاء محطة مركزية لتنقيه المياه.

ولفتت إلى أنه سيتم توجيه 75 مليون جنيه لتطوير خدمات الري وتحسين البيئة والشباب والرياضة، من خلال إنشاء وتطوير 10 مراكز شباب، وإنشاء وتجهيز 7 وحدات بيطرية، في إطار الاهتمام بمكون التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.

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كما أكدت الوزيرة، أن الوزارة اتبعت المنهج التشاركي في تحديد الاحتياجات التنموية للقرى الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، من خلال اجتماعات متعددة بلغت الـ20 اجتماعًا مع الوزارات والمحافظات المعنية.

وأضافت أنه تم إعداد استمارة موحدة لتجميع البيانات من المحافظات تتضمن البيانات الأساسية، فيما يخص المنهجية المتبعة في تحديد الاحتياجات التنموية، حيث تؤكد تلك البيانات الجدوى التنموية لتنفيذ المشروعات، إضافة إلى تصميم بطاقة احتياجات تنموية لكل قرية تتضمن البيانات الأساسية ومؤشرات الفجوات التنموية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والخطة الاستثمارية المدرجة لعام 19/2020، بالإضافة إلى الاستفادة من نتائج الرصد الميداني الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد مدى أولوية المشروعات المقترحة.

وفيما يخص معايير تخصيص الاستثمارات، لفتت السعيد إلى أنه تم إعداد صيغة تمويلية لتوزيع الاستثمارات على الـ 143 قرية، تراعي عدد السكان، معدل الفقر في كل قرية، للوصول إلى سقف تمويلي استرشادي يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أولويات التمويل داخل كل قرية.

ومن ناحيته، قال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الخطة الاستثمارية لعام 19/2020 تضمنت مشروعات بحوالي 447 مليون جنيه، ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة، لتنفيذ 160 مشروعًا في 9 محافظات، ووافقت السعيد مؤخرًا على توجيه حوالي 700 مليون جنيه من الاعتمادات المطلوبة بهدف ضمان سرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف جلال أنه تم توجيه 944 مليون جنيه ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتنفيذ 202 مشروع، في محافظات (سوهاج، بني سويف، المنيا، أسيوط، أسوان)، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ 102 مشروع في 68 قرية، استفاد منها أكثر من 1.3 مليون مواطن خلال العام المالي (18/2019).