"صناعة الوفد": ندعم القيادة السياسية في التصدي للأطماع التركية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أدان المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال رئيس اللجنة في بيان الجمعة، إن القرار التركي مخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويمثل ممارسات غير شرعية قائمة على سياسة انتهاك دول ذات سيادة مستقلة، والتدخل في شئونها، لخلق حالة من الصراع بين مواطنيها.

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وأوضح قوطة، أن الرئيس التركي لا يدعم استقرار الدول وأمنها، بل يعمل على دعم الصراعات وجعل الدول العربية ساحة للصراع والاقتتال من أجل نهب ثرواتها ومدخراتها.

وأعرب رئيس لجنة الصناعة بالوفد، استنكاره من الصمت الدولي عن الجرائم التي يرتكبها أردوغان في حق الشعوب، ودعمه للجماعات الإرهابية والمسحلة في منطقة الشرق الأوسط، والعمل على تقسيم الدول وإسقاطها في حالة من الحروب والاقتتال، لا نهاية لها.

وأشاد قوطة بالموقف المصري الشجاع، مؤكدًا دعم المصريين لكافة القرارات التي ستتخذها القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتصدي للأطماع التركية تجاه دولة ليبيا الشقيقة، ودعم بيان الخارجية المصرية للرد على تلك الأطماع والانتهاكات.