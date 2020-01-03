رئيس "كهرباء مصر العليا" يتفقد لوحتي توزيع المراسي وأطلس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
نفذ المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، اليوم الجمعة، جولة مفاجئة على لوحتي توزيع كهرباء المراسي، وأطلس في قطاع توزيع كهرباء أسوان.
وأصدر رئيس الشركة، توجيهات لرئيس القطاع ومديري العموم طالبهم فيها بضرورة المرور الدوري على الموزعات، وحل أي مشكلات أو ملاحظات، ورفع كفاءة مراقبي الموزعات وتدريبهم على أعلى مستوى لينعكس ذلك على تحسين جودة واستمرارية التغذية الكهربية والأداء العام للشركة.
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