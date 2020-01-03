مصر | نشرة حوادث الخليج 365: سقوط عصابة سرقة ألواح الطاقة الشمسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: سقوط عصابة سرقة ألواح الطاقة الشمسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، التي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

حبس موظف انتحل صفة رجل شرطة بوسط البلد

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، حبس موظف لانتحاله صفة رجل شرطة لسرقة المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول المتهم للوقوف على نشاطة الإجرامى من عدمه، كما وجهت النيابة له عدة تهم منها تهمة السرقة وتهمة انتحال صفة مهنة.

إرسال نصف كيلو حشيش إلى المعمل الكيميائي بدار السلام

طالبت النيابة العامة، بإرسال نصف كيلو حشيش عثر عليه بحوزة عاطل إلى المعمل الكيميائى، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات التكميلية حول النشاط الإجرامى للمتهم فى منطقة دار السلام.

منحهم الثقة.. اعترافات صادمة لسارقي رجل الأعمال في الهرم

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات مع المتهمين في واقعة سرقة خزينة لرجل أعمال يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وبداخلها كيلو ونصف من مشغولات ذهبية، داخل الفيلا الخاصة به.

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"عارية وبها أثار تعذيب".. تفاصيل واقعة جثة "طفلة العجوزة"

تواصل نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة طفلة، بشارع أرض اللواء بالعجوزة.

جريمة الخليج 365.. سقوط عصابة "ناصر" لسرقة ألواح الطاقة الشمسية بالواحات

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل سقوط عصابة سرقة ألواح الطاقة الشمسية بعد ارتكابهم 12 واقعة بالواحات.

مصدر ينفى وفاة 17 مسجونا بسبب انقلاب سيارة ترحيلات في الفيوم

نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن وفاة 17 مسجونا على إثر انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم.

