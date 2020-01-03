مصر | حبس المتهمين بسرقة كيلو ونصف ذهب من فيلا بالهرم 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس المتهمين بسرقة كيلو ونصف ذهب من فيلا بالهرم 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس المتهمين، بسرقة مشغولات ذهبية من خزينة لرجل أعمال يحمل جنسية دولة عربية، من داخل الفيلا الخاصة به، بمنطقة الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين في واقعة سرقة خزينة لرجل أعمال، وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين فتاتين، و4 رجال قاموا بتخطيط سرقة الفيلا، مستغلين أن الفتاتين يعملان لدى صاحب الفيلا منذ فترة كبيرة، ومتواجدين بشكل مستمر مما جعلهم يعرفون مداخلها ومخارجها، بالإضافة لعلمهم باحتفاظه بكمية كبيرة من المشغولات، مستغلين ثقته فيهم واحتفاظهم بنسخة من مفاتيح الفيلا.

وأفادت التحقيقات مع المتهمين، أن الفتاتين خططوا للسرقة منذ فترة، مستعينين أحدهم بخطيبها وأصدقائه، ويوم الواقعة استغلا عدم تواجد أحد بالفيلا، وسهلوا دخول الفيلا وسرقوا المشغولات الذهبية، وفروا هاربين.

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كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من رجل أعمال يحمل جنسية دولة عربية، أفاد فيه بسرقة مجهولين خزينة تحتوي على كيلو ونصف مشغولات ذهبية، من الفيلا الخاصة به.

انتقل خبراء الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين أن الفيلا تم فتحها بواسطة مفتاح مصطنع، ولا توجد أي دلائل تفيد الدخول بطريقة غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين أن فتاتين تعملان بشركة رجل الأعمال، وتقيمان بالفيلا بصحبة زوجته وراء التدبير لسرقة الخزينة، حيث استعانتا بـ4 أشخاص واستخدمتا مفتاح مصطنع لتسهيل دخول المتهمين وسرقة الخزينة التي تحتوى على مشغولات ذهبية.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتقسيم المسروقات بينهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.