مصر | تفاصيل مداهمة مصنع مستحضرات تجميل لأطباء مشهورين بالمهندسين

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كشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل مداهمة رجال مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، لشقة تستخدم كـ "مصنع لتجهيز مستحضرات التجميل" بمنطقة المهندسين، وتبين أن المصنع غير مرخص بوزارة الصحة وأنه بمداهمته عثر بداخله على" حقن لنفخ الشفاه والوجه، فيلر المستخدم في التجميل، كما ضبط داخل الشقة زيوت تستخدم بعد عمليات إزالة الشعر بالليزر، ويتم وضعها لعدم ظهور الشعر مرة آخرى".

وبينت التحقيقات، أنه عثر أيضا داخل الشقة مستحضرات تجميل "مكياج" مصنوعة من خامات ومواد رديئة ومجهولة المصدر وبإستكمال التفتيش عثر على حقائب بداخلها مستحضرات التجميل المستخدمة في عمليات التجميل، بأسماء أطباء مشهورين، قبل تسليم المستحضرات التجميلية لهم.

كان رجال مباحث التموين ومفتشي الصيدلة، داهموا مخزن لتجهيز مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بمنطقة المهندسين، وسط محافظة الجيزة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة.

كانت وردت معلومات أكدتها التحريات لضباط مباحث التموين، مفادها باتخاذ أحد الأشخاص شقة بمنطقة المهندسين مخزن لتجهيز مستحضرات التجميل، مستخدما خامات ومواد رديئة ومجهولة المصدر، وتعبئتها داخل عبوات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللأزمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استصدار إذن من النيابة العامة وإعداد مأمورية من ضباط وأفراد مباحث التموين، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة، داهمت مأمورية المخزن المُشار إليه وأمكن ضبط كمية من مستحضرات التجميل منتج نهائي معدة للبيع ومستلزمات الإنتاج، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.