مصر | جريمة الخليج 365.. سقوط عصابة "ناصر" لسرقة ألواح الطاقة الشمسية بالواحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريمة الخليج 365.. سقوط عصابة "ناصر" لسرقة ألواح الطاقة الشمسية بالواحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل سقوط عصابة سرقة ألواح الطاقة الشمسية بعد ارتكابهم 12 واقعة بالواحات.

وتبين أن المتهمين ارتكبوا وقائع السرقات بواسطة سيارة مستأجرة، كان يقودها أحدهم، ويقوموا ببيع الألواح المتراوح سعرها من 2000 لـ 3000 جنيه، لدي عميليهما بمحافظتي الشرقية وبني سويف بثمن يتراوح من 500 لـ 1000 جنيه.

وأضافت التحقيقات أن زعيم التشكيل العصابي يدعى "ناصر"، 45 سنة، عاطل، والآخرين " أنور" عاطل، "أشرف"، وكان الأخير يتولي عملية تأجير السيارة لنقل المسروقات وبيعها، كما تبين أن المتهمين من محافظتي القاهرة وبني سويف، وكانوا يرتكبوا وقائع السرقات من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حتي وقت صلاة الخليج 365.

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كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على تشكيل عصابي لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وأجهزة توليد الطاقة الشمسية، بالواحات البحرية، بعد ارتكابهم 12 سرقة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود عدة بلاغات للمقدم هيثم سكر رئيس مباحث قسم شرطة الواحات، بسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وأجهزة توليد الطاقة الشمسية، المتواجدة بالأراضي الزراعية بنطاق القسم.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، فريق بحث لكشف ملابسات البلاغات الواردة، وتوصلت تحريات العقيد يحيي زغلول مفتش مباحث الواحات إلى أن تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص وراء ارتكاب الوقائع المشار إليها، وبإعداد عدة مأموريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت القوات من القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا، وارتكاب 12 واقعة بالواحات البحرية، وتصريفهما لدي عميليهما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.