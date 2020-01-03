مصر | مصدر ينفى وفاة 17 مسجونا بسبب انقلاب سيارة ترحيلات في الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر ينفى وفاة 17 مسجونا بسبب انقلاب سيارة ترحيلات في الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن وفاة 17 مسجونا على إثر انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع حادث انقلاب سيارة ترحيلات حال سيرها بطريق (القاهرة الفيوم الصحراوى)، ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات بين المتهمين حيث أنه أسفر عن إصابة 3 متهمين.

وأضاف المصدر: خرج اثنين منهم عقب تلقى العلاج اللازم، ولازال أحدهم يتلقى العلاج لوجود اشتباه بكسر بالضلع الأيسر، وتم استكمال مأمورية الترحيلات بباقى المتهمين، وعرضهم على النيابات المختصة.