أخبار مصر | بالتعاون مع أوركسترا 'الشباب والرياضة'.. نقابة الصحفيين تحتفل برأس السنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتعاون مع أوركسترا 'الشباب والرياضة'.. نقابة الصحفيين تحتفل برأس السنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الجمعة، حفل رأس السنة الجديدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وأحيا الحفل أوركسترا الوزارة، في حضور كبير للصحفيين وأسرهم.

وقال حسين الزناتي رئيس لجنة النشاط، إنها ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي تستضيف فيها نقابة الصحفيين أوركسترا وزارة الشباب، مؤكدًا أن هذا تعاون مثمر ومستمر بين الطرفين؛ فظلت نقابة الصحفيين منبعًا للإبداع، وظلت وزارة الشباب مصدرًا للنشاط والحيوية.

وقدم الحفل أوركسترا وزارة الشباب، بقيادة المايسترو عز الدين طه، وعدد كبير من مطربي ونجوم الأوركسترا، مناسبة العام الجديد واحتفالات رأس السنة.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار التعاون بين نقابة الصحفيين، ووزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي.