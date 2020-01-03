أخبار مصر | بدون حراسة.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بأكتوبر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون حراسة.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بأكتوبر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقط عدد من الموطنين، مجموعة صور للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، في أثناء تسوقه فى أحد المولات الشهيرة بمنطقة 6 أكتوبر، وسط المواطنين وبدون حراسة.

وانتشرت الصورة بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتثني على الرسالة التي أشار لها رئيس مجلس الوزراء وهى توفر الأمن والأمان بمصر.

وحظيت الصور بالعديد من التعليقات عبر صفحات مواقع التواصل المختلفة، وكتب أحدهم "رئيس وزراء محترم ومتواضع"، بينما كتب آخر "ربنا يحفظ مصر ويحفظ السيسي وجيش مصر وشرطة مصر ووزراء مصر المحترمين".