أخبار مصر | مصر القومي: التدخل التركي في ليبيا انتهاك للقانون الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر القومي: التدخل التركي في ليبيا انتهاك للقانون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب مصر القومى، برئاسة الدكتور روفائيل بولس تواضروس، رفضه التام لموافقة البرلمان التٌركي على المذكرة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان، بتفويضه بإرسال قوات تركية إلى ليبيا، ونشر القوات التركية داخل الأراضى الليبية.

وأوضح " تواضروس" في تصريحات له، اليوم الجمعة، أن نشر القوات التٌركية في الأراضي الليبية يٌشكل إنتهاكًا لسيادة جمهورية ليبيا الشقيقة ولقواعد القانون الدولي والمنطقة العربية وحوض البحر الأبيض المتوسط.

وأكد "رئيس حزب مصر القومي"، أن حزب مصر القومي يٌعلن وقوفه خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنه يتفق مع السياسة الخارجية للدولة المصرية فى خطوطها العريضة والتفصيلية ومنها ضرورة دعم مؤسسات الدولة الوطنية فى ليبيا ومكافحة الإرهاب فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال التصرفات الغير المسئولة من الجانب التركى حفاظًا على حقوق جمهورية مصر العربية ودول الجوار بما يحمى مقدرات الوطن.

ولفت إلى أن أي تدخل عسكري تركي في ليبيا، سيؤثر سلبًا على إستقرار منطقة البحر المتوسط ويٌهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة.