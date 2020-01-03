شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة مار جرجس بدسوق تحتفل بمرور 100 عام على إنشائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تحتفل كنيسة الشهيد مارجرجس بدسوق بمرور 100 عام على إنشائها ومرور 50 عاماً على سيامة كاهنها قدس الأب القمص بطرس بطرس ( اليوبيل الذهبي ) وذلك في أيام ٩ و١٠ و١١ يناير كالبرنامج الآتي:

الخميس ٩ يناير :

من ٩: ١١ القداس الألهي لمجمع أباء كهنه الإيبارشيه

من ٦: ٩ أحتفال الأكليروس من الأباء الأساقفه والأباء الكهنه والأراخنه من اماكن متنوعه .

الجمعه ١٠ يناير :

من ٨: ١١ القداس الالهي للشعب

من ٣: ٤ احتفال مدارس الاحد

من ٤: ٥ احتفال اجتماع المرآة الفاضله

من ٦: ٩ احتفال شعب الكنيسه

السبت ١١ يناير

من ٨: ١١ القداس الالهي وتدشين مذبح كنيسة السيدة العذراء الجديدة بالدور العلوي

من ١١: ١٢ احتفال بيت الملائكه وفصل الحضانه

من ٦: ٩

احتفال المسئولين من رجال الدوله وبيت العائله ورجال الدين الأسلامي وكل أصدقاء القمص بطرس من المحافظه ومدينه دسوق واماكن متنوعه .

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