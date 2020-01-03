شكرا لقرائتكم خبر عن مياه شرب كفر الشيخ تستغنى عن الكهرباء بالطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد مفتاح، وكيل أول الوزارة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب الصرف الصحي بكفر الشيخ إن الشركة نجحت في الاستغناء عن الكهرباء في تشغيل المعدات والأجهزة والإنارة بالمقر الرئيسي للشركة اعتبارا من بداية الشهر الجاري من خلال استخدام الطاقة الشمسية.

وأضاف «مفتاح» أن ذلك سيوفر كثيرا على الشركة، ونفذت الشركة ذلك من خلال مهندسيها، الذين لديهم خبرة كبيرة والتكلفة في البداية مرتفعة إلا أنها ستغطي نفسها بعد 5 سنوات، حيث سنستهلك الكهرباء مجانا.

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وتابع إننا تغلبنا على عدم توليد الطاقة ليلا حيث لا توجد شمس بالتنسيق مع شركة الكهرباء بتزويدهم بالكهرباء نهارا ويزودوننا ليلا بها ويتم في نهاية الشهر عمل تسوية حسابيه بيننا.

وأكد أن الفكرة بسيطة جدا حيث تم شراء الخلايا وهي متوفرة بالسوق كذلك البطاريات، مؤكدا أنه في حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها بكل المناطق والمحطات بعموم المحافظة والاستغناء نهائيا عن مصدر الكهرباء بالشركة.

واختتم بأن الشركة هي الأولى التي نفذت تلك التجربه بعموم المحافظة كما كان لنا السبق ايضا في توليد البيوجاز والغاز من مخلفات الصرف الصحي بمحطة الصرف الصحي بسخا منذ عام ونفذنا المرحله الاولي وسنفتتح المرحله الثانيه ايضا خلال الشهر الجاري وذلك سيمكننا من استغلال تلك الطاقه في تشغيل مولد المحطه واضاءتها والاستغناء عن الكهرباء بها وبالتنسيق مع الكهرباء سيتم بيع المنتج زياده لها.