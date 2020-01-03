شكرا لقرائتكم خبر عن «الشريف» يستمع لشكاوى الأهالى على المقهى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أمس، أهالى منطقة خورشيد، بجولة بشوارع المراغى وخروعة والزوايدة. وجلس المحافظ مع الأهالى على أحد المقاهى بالمنطقة، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، التى تلخصت فى رصف الشوارع وتطوير منظومة الصرف الصحى والنظافة بالمنطقة وإنشاء مدرسة ووحدة صحية لخدمة أهالى المنطقة.

وأكد المحافظ، للأهالى، أنه مُكلَّف من القيادة السياسية بخدمتهم وتلبية احتياجاتهم، قائلًا: «أنا هنا عشان خدمة الأهالى».