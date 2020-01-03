شكرا لقرائتكم خبر عن «شوشة»: 2020 عام التنمية فى شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن عام 2020 سيشهد المزيد من التيسيرات وإزالة المعوقات أمام أبناء سيناء، مع تنفيذ المشروعات الجديدة لدعم التنمية فى مختلف القطاعات. وأضاف «شوشة»، فى تصريحات صحفية، أمس، أنه سيتم تفعيل منظومة التحول الرقمى لجميع المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية فى المحافظة لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وحصولهم على الخدمة المطلوبة من المنزل، من خلال 192 نقطة. وأوضح أن تطبيق المنظومة يسبقه تركيب كابلات الفايبر لرفع كفاءة الاتصالات وتيسيرها وسرعة نقل البيانات والحصول على الخدمات المطلوبة، لافتًا إلى انتهاء العمل فى المنظومة خلال 3 أشهر طبقًا للبروتوكول المُوقَّع مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات. وأشار إلى أنه سيتم خلال 6 أشهر تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية بإجمالى 255 مليونًا و480 ألف جنيه، لافتًا إلى أنها موزعة على جميع القطاعات ومجالس المدن، وتم التأكيد على الانتهاء منها فى الموعد المحدد، وتحذير المتأخرين بتحويل الاعتمادات إلى جهات أخرى لتنفيذ المشروعات، حيث تم منحهم مهلة 3 أشهر.

ولفت إلى أن مشروع تطوير وتجميل مدينة العريش سيتم الانتهاء منه قريبًا، ويشمل فى المرحلة الأولى تطوير 5 ميادين ومدخل المدينة الغربى، كما يشهد العام الجارى الانتهاء من مدينة رفح الجديدة وتسليمها للأهالى، مزودة بالخدمات والمرافق باعتمادات مركزية، علاوة على تطوير ورفع كفاءة مدينة الشيخ زويد. وأوضح أن هناك توجيهات رئاسية لوزارتى التضامن الاجتماعى والتموين، بالتيسير على أبناء المحافظة، وتوفير القروض بشروط ميسرة، وبدون فوائد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصالح الشباب والأسر المنتجة، وسيتم افتتاح بعض المشروعات قريبًا، إلى جانب قروض الصندوق الدوار، وبنك ناصر الاجتماعى، ووزارة التضامن، لتمويل إقامة المشروعات، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تشهد إقبالًا متزايدًا، وحول الشكوى من صعوبة الحصول على وقود السيارات طبقًا للمنظومة الجديدة بواقع 20 لترًا كل أسبوع ومن محطة وحيدة، أعلن أنه جارٍ دراسة تحقيق مطالب المواطنين من حيث تجميع الحصة لكل أسبوعين، والعمل على افتتاح محطة أخرى.