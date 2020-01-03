شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار غزيرة على البحيرة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة سقوط أمطار غزيرة على العديد من مراكز المحافظة في رشيد وإدكو كفر الدوار والمحمودية وأبوحمص، وساد طقس بارد جميع أنحار المحافظة، وتوقفت حركة الصيد في البحر المتوسط من بوغاز رشيد بقرية برج رشيد التابعة للمركز، وميناء الصيد بقرية المعدية بمركز إدكو وبسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع حالة الطوارئ بالمحافظة وعقد غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة والتعامل الفورى معها، ومتابعة جميع حالة المصارف ومحطات الرفع والصرف الصحى، ورفع درجة الاستعداد بجميع المرافق، وفصل الكهرباء عن جميع المدارس وشوارع المحافظة حرصا على أمن وسلامة الأطفال والمواطنين.

وقال المهندس عامر شكرى، مدير مديرية الرى بالبحيرة، أنه تجرى حاليا أعمال نظافه ترعة النازلية برشيد ورفع المخلفات من أمام حجز ترعتى الجدية والقضاة برشيد، وتطهير ونزع حشائش مصرفى كفر الدوار ومحيط ادكو الغربى بكفر الدوار، وتطهير ونزع حشائش مصرف المحيط ومصرف أبوحمص بمركز أبوحمص.