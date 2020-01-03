شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تحصد جائزتين فى مسابقة شعبة المصورين الصحفيين 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصدت «المصرى اليوم» جائزتين فى مسابقة شعبة المصورين الصحفيين، فى الحفل الذى أُقيم أمس الأول بساقية عبدالمنعم الصاوى، لتكريم المصورين الصحفيين الفائزين بالمسابقة لعام 2019.

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وفاز الزميل محمود الخواص بالمركز الثالث، فرع الصورة الخبرية، عن صورة جنازة أمين الشرطة، محمود أبواليزيد، ضحية انفجار الدرب الأحمر، كما فازت الزميلة روفيدة جمال بالجائزة التشجيعية فى فرع صحافة الفيديو، عن قصتها «بركة أسيوط»، وهى فتاة بلا يدين، تزاول مهنة الخياطة.

وشارك فى المعرض، الذى أُقيم فى افتتاح المسابقة، 150 مصورًا، وعرض أكثر من 250 عملًا تُعبر عن أهم أحداث عام 2019.

وحضر تسليم الجوائز وزير الإعلام، أسامة هيكل، وعدد من الإعلاميين والصحفيين والمصورين، وذلك خلال الحفل الذى نُظم بساقية الصاوى.