شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة مصريين وسائحين.. حملة تنظيف لشواطئ جزيرة «أبومنقار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمشاركة العشرات من المصريين والسائحين ومحبي البيئة وملاك مراكز الغوص واللنشات البحرية تم، الجمعة، حملة تنظيف لشواطئ وأعماق جزيرة «أبومنقار»، التي تقع قرب شواطئ الغردقة والتي تعتبر من إحدي الجزر المعلنة كمحمية طبيعية بالبحر الأحمر.

وتشتهر بالشعاب المرجانية وتسكنها الطيور البحرية المهاجرة مثل النوارس للتعشيش والبيض فيها وتعتبر المناطق التي حولها من اهم مناطق الغطس وذلك ضمن الحملات التي تنظمها مراكز الغوص لتنظيف شواطئ الجزر البحرية والتخلص من المخلفات البحرية حيث تمثل المخلفات البلاستيكية خطرا يهدد الموارد وتهدد بشكل مباشر الموارد الطبيعية من الشعاب المرجانية والكائنات والثديات البحرية وللحفاظ على هذا المورد الهام بالقيام بحملة النظافة لشاطئ الجزيرة ضمن حملة تنظيف جزر البحر الاحمر من المخلفات البلاستيكية ومقذوفات البحر.

وفي نهاية حملة النظافة تم رفع كميات من المخلفات البلاستيكية ومقذوات البحر من على الشاطئ وزجاجات المياه المعدنية الفارغة والمصنوعات البلاستيكية التي قذفتها الامواج على الشاطئ.