شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد منافذ تقديم الخدمة الطبية بصان الحجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجمعة، عددا من منافذ تقديم الخدمة الطبية بمركز صان الحجر، حيث قام المرور على مقر الإدارة الصحية، والمركز الطبي، وتابع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي، وقام بمعاينة المبنى القديم للإدارة الصحية الصادر له قرار إزالة، وأعمال التطوير التي تجري بالدور الثالث بالمركز الطبي.

كما عقد وكيل الوزارة اجتماعا مع رئيس مجلس مدينة صان الحجر، ومدير الإدارة الصحية، وبعض أهالي المدينة وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة تطوير الخدمات الطبية بالمدينة.

وعرض عدد من ممثلي المجتمع المدني تبرعهم بقطع من الأراضي للصحة وذلك لإنشاء مستشفى مركزي بالمدينة، وقام وكيل الوزارة بمعاينة هذه الأماكن على الطبيعة، ووجه بتشكيل لجنة لدراسة مدى توافق هذه الأماكن مع الاشتراطات اللازمة لإنشاء مستشفى، وتقديم الخدمة الطبية في المكان المناسب لها.