شكرا لقرائتكم خبر عن مركز «رؤية»: دليل مهارات حياتية للمكفوفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح مركز «رؤية» لذوى الإعاقة البصرية «المكفوفين»، والمفتتح رسميا قبل شهر فقط، فى تقديم المساعدة والتدريب لما يقرب من 175 من أصحاب الاحتياجات الخاصة من خلال دورات تدريبية ومهاراتية ومادة علمية على يد متخصصين من الشباب المتطوعين بمحافظة قنا، ويعد المركز أحد فروع المقر الرئيسى بمحافظة سوهاج، ويتم تمويله من شركة «ابن سينا فارما» للأدوية بالشراكة مع مؤسسة «مصر الخير»، وبإشراف جمعية «صحية الخير» بسوهاج.

وقال سامح سعد، مدير المركز بقنا، أن هناك اتجاها جديدا للمركز - وفقا لاحتياجات المكفوفين-، يتمثل فى تكوين فريق مسرحى، إضافة إلى عمل دليل مهارات حياتية للمكفوفين ودليل المتعاملين معهم، مع التدريب على المهارات السلوكية والحياتية والمأكل والملبس والعناية الشخصية والحركة، كما تم إعداد دورات لهم ولأولياء الأمور والمسؤولين عن المكفوفين لمدة 20 يوما بهدف تثبيت المهارات وتقويتها لدى المكفوفين.

وأشار إلى أن هناك خطة جديدة بالمركز فى سوهاج وقنا وأسيوط تقوم على الاهتمام بالمكفوفين قبل المرحلة الابتدائية وتدريبهم وإعدادهم بهدف دمجهم مع المعاقين بالمدارس، بالإضافة إلى المهارات الحياتية لهم فى المرحلة العمرية من 12 - 18 سنة للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلول مناسبة لهم، موضحا أن هناك العديد من المؤسسات التى تشارك مع المركز لتقديم الخدمات لهذه الفئات، منها التضامن الاجتماعى، والمشاركة المجتمعية، والتربية والتعليم من خلال إدارة النور والمكفوفين، والتربية الخاصة، والشباب والرياضة، والاستفادة من إمكانياتهم.

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وقال سعد إن هناك مقترحا يتضمن إطلاق مبادرة خاصة لتوعية الشارع والتركيز على فئة السائقين، بهدف إخبارهم بكيفية التعامل مع أصحاب الإعاقات البصرية، خاصة بعد أن اشتكى عدد منهم من سوء معاملة بعض السائقين لهم أثناء استخدام السيرفيس فى التنقل وتجاهلهم أثناء استيقافهم فى الشوارع لتوصيلهم، مع اقتراح التنسيق مع المصالح الحكومية لتخصيص أماكن لهذه الفئات وعمالة تستطيع تقديم الخدمة لهم، مؤكدا أن إجمالى المستفيدين من المركز فى المحافظات الثلاث بلغ 775 مستفيدا، منهم 175 بمحافظة قنا منذ شهر مايو الماضى، موضحا أنه يستهدف الفئات بالمدارس ومختلف الأماكن بالمحافظات الثلاث. وأكد مدير المركز أن الخدمات التى يقدمها تنقسم إلى تدريب على اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكذلك تدريب تنمية بشرية، وفى مجال الكمبيوتر وصيانته، ويشمل الجانب الآخر التعليم بجميع مراحله حتى الجامعى والماجستير، وتقدم المقررات العلمية والدراسية بطريقة «برايل»، كما تسجل صوتيا، وهناك عدد من الفصول، وهناك أيضًا تأهيل المكفوفين لمواكبة سوق العمل بتدريبهم على التصوير الإلكترونى وصيانة الكمبيوتر.

ولفت «سعد» إلى أنه قام بتنظيم دورة إعداد مدربين ضمت 11 متطوعًا لتقديم المواد للمترددين على المركز، وتم الإعلان عن تقديم دورة جديدة للمدربين خلال الفترة الماضية فى مجال الكمبيوتر للمكفوفين وضعاف البصر، وإعداد دورة خاصة بالأشغال اليدوية كالإكسسوارات منها البامبو والكروشية.

ولفت إلى أن المركز تم إنشاؤه والقيام بمهامه منذ مايو الماضى، فيما افتُتِح رسميًّا 18 ديسمبر، بحضور محافظ قنا والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية، مشيرًا إلى أن المركز بدأت فكرته عن طريق بعض المستفيدين والمتطوعين القائمين على جمعية «مصر الخير»، من الحاصلين على الدبلومة المعنية بالمكفوفين فى سوهاج، خاصة مع احتكاكهم بطلاب مدارس النور بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ورصد احتياجاتهم وما يواجههم من مشكلات والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها مع كل الجهات المعنية بالأمر، مشيرا إلى أنه تم عرض الفكرة على «مصر الخير»، وتم تجهيز المركز بالمعدات اللازمة، منها نسخ الشرائط والطباعة بطريقة «برايل»، وتم افتتاح المركز الرئيسى بسوهاج فى نوفمبر 2010.

وأضاف «سعد» أن المركز يوفر للمكفوفين طباعة المقررات وتسجيلها وتلخيصها والأدوات التى يحتاجونها بطريقة برايل، إضافة إلى ماكينة «بيركز» للكتابة ومكتبة خاصة، موضحا أنه مع مرور الوقت ظهرت بعض الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالمكفوفين كقاعة الحاسب، وقاعة تصوير إلكترونى وقاعة برايل، وهو ما تم توفيره بالجمعية، معلنًا عن وجود فريق مسرحى من المكفوفين والمبصرين، وتم عرض أول مسرحية لهم فى 11 ديسمبر الماضى بسوهاج، كما تم إطلاق مبادرة الألعاب التعليمية والترفيهية كمكعبات الحروف والأرقام بطريقة برايل، وبحضور أولياء أمورهم لمساعدتهم بنفس الطريقة فى المنزل.