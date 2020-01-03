شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق، السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/ 2020 حيث سيؤدي غدًا طلاب الصف الثالث الابتدائي والبالغ عددهم (224273) طالبا على مستوى محافظة الجيزة أول امتحاناتهم في مادتي (اللغه العربية والتربية الدينية).

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وفي نفس التوقيت سيؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي والبالغ عددهم (219674) امتحانهم في مادة اللغه العربية.

وأكد خالد حجازي، وكيل وزاره التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات من حيث تجهيز اللجان والكنترولات وتشكيل غرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية لمتابعة العملية الامتحانية أولا بأول.

كما تم التنبيه على الجميع بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات بما يضمن توفير جو امتحاني ملائم ومريح للطلاب.