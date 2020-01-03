شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني ينفي وفاة 17 مسجونًا إثر انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى مصدر أمنى ما تداولته إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن وفاة 17 مسجونًا إثر انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم. وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع حادث انقلاب سيارة ترحيلات حال سيرها بطريق (القاهرة / الفيوم الصحراوى)، ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات بين المتهمين، وأسفر عن إصابة 3 متهمين وخروج اثنين منهم عقب تلقى العلاج اللازم، ولا يزال أحدهم يتلقى العلاج لوجود اشتباه بكسر بالضلع الأيسر. وتم استكمال مأمورية الترحيلات بباقى المتهمين، وعرضهم على النيابات المختصة.

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